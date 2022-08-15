Центробанк Китаю знизив ключові ставки всупереч прогнозам економістів

Центробанк Китаю несподівано знизив ключову процентну ставку вдруге за цей рік: ставку за однорічними середньостроковими кредитами (MLF) знизили на 10 б.п. - до 2,75% з 2,85%, а семиденну ставку зворотного репо знижено до 2% з 2,1%.

Про це пише Reuters.

У січні Народний банк Китаю знизив обидві ставки на 10 базових пунктів.

НБК пояснив свій крок "підтримкою ліквідності банківської системи на достатньому рівні". У понеділок підійшов термін погашення кредитів MLF на суму 600 млрд юанів, і вжитий захід означає чисте вилучення з банківської системи ліквідності обсягом 200 млрд юанів.

Зниження вартості запозичень за зворотним репо дозволяє НБК зробити вливання ліквідності на 2 млрд юанів.

Минулого тижня під час опитування 32 економістів усі респонденти прогнозували, що ставку MLF залишиться незмінною, а 29 передбачили її часткове підвищення.

"Зниження ставки нас здивувало", - повідомив агентству старший стратег по Китаю в ANZ Сін Чжаопен.

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Він зазначив, що зниження ставок стало відповіддю Пекіна на слабкі дані щодо кредитів, опубліковані наприкінці минулого тижня. Обсяг нового банківського кредитування в Китаї впав у липні більше, ніж очікувалося, оскільки нові спалахи COVID-19, побоювання з приводу зайнятості і криза нерухомості, що поглиблюється, змусили компанії і споживачів побоюватися брати нові запозичення.

"Озираючись назад, можна сказати, що сьогоднішнє зниження на 10 б. п. може розглядатися як "завчасний" крок, оскільки у майбутньому простір для ухвалення політичних рішень звузиться після того, як НБК побачить структурний інфляційний тиск", - уточнила стратег зі ставок у OCBC Bank Френсіс Чунг.

Bloomberg також зазначає, що зниження ставок стало несподіванкою, оскільки НБК нещодавно попередив про ризик прискорення інфляції попри низьке зростання попиту.

За даними Національного бюро статистики Китаю, промислове виробництво в липні зросло на 3,8% порівняно з минулим роком, що нижче за червневі 3,9% і не відповідає прогнозу економістів про зростання на 4,3%. Роздрібні продажі в липні зростали повільніше, ніж очікувалося, - на 2,7%, інвестиції в основний капітал зросли на 5,7% за перші сім місяців року, що гірше за прогнозовані економістами 6,2%.

"Липневі економічні дані викликають велику тривогу", - зазначив економіст по Китаю в Australia & New Zealand Banking Group Реймонд Юнг. "Політика Covid Zero продовжує завдавати ударів по сектору послуг і знижувати споживання домогосподарств", - пояснив він.

Економічна правда