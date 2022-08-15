У Приватбанку запрацювала функція запиту платежу: користувачі послуги отримають премії

Приватбанк та платіжна система Payoneer запустили функцію "запит платежу", за допомогою якої можна запросити оплату за надані послуги.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

"Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми відправимо вашому клієнту електронного листа від вашого імені з інформацією про спосіб оплати. Ваш клієнт може обрати бажаний спосіб оплати та відправити кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer", – зазначила керівниця направлення переказів Марію Страшко.

Крім цього, з 10 серпня до 10 лютого наступного року ПриватБанк та Payoneer запускають для українців акцію, в рамках якої будуть виплачувати 1 000 грн на картку та 50 дол США на аккаунт Payoneer.

Вона розповсюджується на клієнтів, які створили аккаунт через Приват24 після 28 квітня 2022 року та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 1 000 дол (в еквіваленті).

У травні Приватбанк інтегрував сервіс Payoneer в Приват24. Це дозволило клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки банку.