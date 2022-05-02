Приват24 інтегрується з Payoneer

Клієнти ПриватБанку та Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями у системі Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам нові можливості, а саме:

Реєстрація користувача через Приват24, авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;

Виведення коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі online для фізосіб та в режимі з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;

Можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в доларах та євро для прийому платежів за надані послуги;

Вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.