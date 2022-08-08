В Кабміні назвали пріоритети держбюджету-2023

t.me/Denys_Smyhal

Пріоритетами державного бюджету на 2023 рік є збереження макрофінансової стабільності, фінансування ЗСУ та підтримка людей.

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Глава уряду на нараді з компандою Міністерства фінансів обговорив основні напрямки проєкту держбюджету воєнного часу.

"Проєкт бюджету пишемо з огляду на вимоги воєнного часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки", – зазначив Шмигаль.

Прем’єр доручив Мінфіну дослідити витрати, особливо ті, що стосуються державних органів влади.

"Усі мають чітко розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", – резюмував очільник уряду.