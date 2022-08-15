Кількість підписників Disney перевищила 220 мільйонів

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Кількість підписників на трьох стримінгових платформах Disney становить 221,1 мільйона.

Про це пише ВВС.

Компанія, яка також володіє телевізійною платформою Hulu та спортивним каналом ESPN+, заявила, що попит на її продукт Disney+ залишається високим.

Поштовхом для зростання аудиторії стала пандемія коронавірусу. Однак помʼякшення карантинних обмежень не стає на заваді стримінговим платформам залучати нових клієнтів.

За квартал кількість передплатників Disney+ зросла на 14,4 мільйона, що набагато більше, ніж очікували аналітики. Натомість збільшення цієї цифри коштувало компанії значних витрат – стримінговий бізнес втратив $1,1 мільярда за квартал.

У грудні Disney планує підвищити плату за послуги без реклами до $10,99 на місяць, але керівники не очікують, що зростання цін відштовхне клієнтів у довгостроковій перспективі.

Керівники компанії не очікують, що зростання цін відштовхне клієнтів у довгостроковій перспективі. За їх словами, фірма також відчуває великий інтерес з боку компаній, які сподіваються рекламувати нову послугу.

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Однак у Disney очікують піку збитків цього року, але значне відновлення відвідуваності тематичних парків після пандемії забезпечило фірмі велику фінансову подушку.

Загальний дохід за період з квітня по червень підскочив на 26% порівняно з минулим роком, збільшивши прибуток до 1,5 мільярда доларів. Акції компанії підскочили більш ніж на 6% у позаурочний час після того, як фірма оприлюднила свої результати.

Раніше ЕП писало, що Disney випередила Netflix за кількістю підписників. Утsv ця інформація не відповідає дійсності, оскільки Disney повідомив про 221 мільйон підписок, а не передплатників, у той час як Netflix у своїх звітах посилається на передплатників. Коли користувач підписується на так званий "пакет" (Disney+, Hulu та ESPN+), Disney зараховує цю людину 3 рази. Відтак порівняння даних від платформ не є доцільним, оскільки Disney не надав кількість передплатників без дублювання. Netflix досі залишається найбільшим стрімінговим сервісом у світі за доходами, залученням користувачів і кількістю передплатників.

Нагадуємо:

У другому кварталі 2022 року стримінгова платформа Netflix втратила 970 тисяч передплатників.