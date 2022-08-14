Німеччина заповнила свої газові сховища на 75%

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Газосховища Німеччини вже заповнені на 75,43%, внаслідок закачування палива швидше, ніж передбачалося.

Про це повідомляє DW.

Відповідно до регламенту ЄС, німецькі сховища мають бути заповнені не менш як на 85% до 1 жовтня і на 95% – до 1 листопада. Проте збереження теперішніх темпів дозволить досягти поставлених цілей раніше.

Як зазначає асоціація німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES, прискорення темпів заповнення сховищ відбулося через зниження споживання блакитного палива влітку та нарощування обсягів його імпорту з Північно-Західної Європи.

За регламентом ЄС про зберігання газу, який ухвалили в травні цього року, позначка у 75% заповнення сховищ мала бути досягнута до 1 вересня.

Після повномасштабного вторгнення Росія, намагаючись шантажувати ФРН, скоротила прокачування свого газу на 20% трубопроводом "Північний потік-1". Це стало причиною зниження домогосподарствами Німеччини обсягів використання газу.

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Як зазначається, з 1 серпня ЄС заявив про перехід на режим заощадження газу. За ним передбачено, що країни ЄС добровільно скоротять використання блакитного палива на 15% до 2023 року у порівнянні з середнім показником споживання за останні 5 років.

Нагадаємо:

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Євросоюз розробив план термінових заходів для всієї економіки, зокрема зниження температури опалення та кондиціонерів, щоб підготуватися до можливого припинення поставок газу Росією.