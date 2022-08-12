Китай буде збільшувати використання нацвалют у торгівлі з РФ

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Китай продовжить збільшувати розрахунки у національних валютах у торгівлі з Росією.

Про це в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РИА Новости" заявив посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей.

"В даний час санкції, введені США та іншими західними країнами щодо Росії, викликали певні перешкоди у діловому співробітництві між Росією та Китаєм. Компетентним органам двох країн необхідно оптимізувати координацію та взаємодію, щоб вирішити всі труднощі, пов'язані з розрахунками у двосторонній торгівлі.

Китай продовжить збільшувати розрахунки в національних валютах у торгівлі з Росією. Китай готовий повною мірою задіяти відповідну фінансову інфраструктуру та фінансові інститути, щоб забезпечити стабільний розвиток двосторонньої торгівлі", - сказав посол.

За його словами, Китай та Росія вже протягом багатьох років користуються національною валютою у двосторонній торгівлі.

Посол заявив, що частка юаня у двосторонніх торгових розрахунках між Китаєм та Росією збільшилася з 3,1% у 2014 році до 17,9% у 2021 році.

"Роль нацвалюти як платіжного засобу поступово зміцнюється, знижуючи валютні ризики підприємств та економлячи витрати на обмінний курс", - сказав він.

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Економічна правда