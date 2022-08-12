Уряд обмежив премії для заступників міністрів – до 30% окладу
П'ятниця, 12 серпня 2022, 17:16 -
Кабінет міністрів встановив для перших заступників міністрів та заступників міністрів граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Змінено критерії преміювання перших заступників міністрів і заступників міністрів та встановлено граничний розмір преміювання до 30 відсотків посадового окладу", - написав він.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 12 серпня.
Нагадаємо:
В умовах війни про збільшення рівня заробітних плат державних службовців не йдеться, наразі уряд говорить про оптимізацію.
Раніше повідомлялось, що після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%.
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Економічна правда