Уряд обмежив премії для заступників міністрів – до 30% окладу

Кабінет міністрів встановив для перших заступників міністрів та заступників міністрів граничний розмір преміювання до 30% посадового окладу.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Змінено критерії преміювання перших заступників міністрів і заступників міністрів та встановлено граничний розмір преміювання до 30 відсотків посадового окладу", - написав він.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 12 серпня.

Нагадаємо:

В умовах війни про збільшення рівня заробітних плат державних службовців не йдеться, наразі уряд говорить про оптимізацію.

Раніше повідомлялось, що після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%.

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Економічна правда