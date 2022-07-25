Уряд не планує збільшувати зарплату держслужбовцям в умовах війни – міністр Кабміну

В умовах війни про збільшення рівня заробітних плат державних службовців не йдеться, наразі уряд говорить про оптимізацію.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління на YouTube, передає "Укрінформ".

"Ми пам'ятаємо, що Україна - воююча держава і, звичайно, що ми не можемо говорити про якесь збільшення заробітної плати.

Ми можемо говорити про оптимізацію функціоналу у центральних органах виконавчої влади і їх підрозділів", - пояснив урядовець.

За його словами, 25 липня, експерти, які працюють у робочих групах щодо реформи оплати праці держслужбовців, мають внести свої пропозиції по питаннях, пов'язаних із врегулюванням низьких посадових окладів та забезпеченням гідної оплати праці держслужбовців.

Раніше повідомлялось, що після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%.

Економічна правда