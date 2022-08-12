Казахстан з вересня почне продавати частину нафти через Азербайджан в обхід РФ – ЗМІ

Казахстан з вересня продаватиме частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану Баку-Тбілісі-Джейхан, оскільки країна шукає альтернативи Каспійському трубопровідному консорціуму (КТК), який Росія погрожувала закрити.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знаймі з цим питанням.

Експорт казахстанської нафти становить понад 1% світових поставок, або приблизно 1,4 мільйона барелів на день.

Протягом 20 років вони транспортуються трубопроводом КТК до російського чорноморського порту Новоросійськ, що забезпечує вихід на світовий ринок.

У липні російський суд погрожував закрити КТК, що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників укласти контракти з іншими компаніями як запобіжний захід.

Жодна з альтернатив не є настільки практичною, як трубопровід КТК, що підвищує ризик подальшої волатильності на енергетичних ринках.

За словами джерела, казахстанська державна нафтова компанія Kazmunaigaz (KMG) веде переговори з торговим відділом азербайджанської державної компанії SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти через азербайджанський трубопровід, який постачає нафту до турецького середземноморського порту Джейхан.

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Обсяг, який становить трохи більше 30 000 барелів на добу, є зовісм невеликим порівняно зі звичайними 1,3-1,4 млн барелів на добу, які проходять трубопроводом КТК, пише Reuters.

За словами джерела, остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а потік через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC) розпочнеться через місяць.

Ще 3,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти на рік можуть почати надходити в 2023 році іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту Супса, повідомили два джерела.

У поєднанні з поcтавками BTC загальний обсяг дорівнюватиме трохи більше 100 тис барелів на добу, або 8% потоків КТК. КазМунайГаз відмовилася від коментарів для Reuters, а SOCAR не стала обговорювати конкретну угоду.

Нагадаємо:

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід РФ - після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.

Еконмічна правда