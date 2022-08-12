Курс валют на 12 серпня: готівкова гривня в касах банків та обмінниках стабільна

Курс гривні на чорному ринку 12 серпня відносно стабільний, котирування наразі становлять 39,84 - 40,04 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на чорному ринку становить 39,84 - 40,04 грн, а у четвер коливався на рівні 39,77 - 40,09 грн. Курсовий спред знову скоротився, що означає, що для українців продати долар стало дорожче.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,3 - 39,98 грн (курс на 11 серпня – 39,3 - 39,98 грн);

Євро – 39,95 - 41,0 грн (курс на 11 серпня – 39,7 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,1 грн;

Ощадбанк – 39,5 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,55 - 39,95 грн;

Райффайзен – 39,1 - 40,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.