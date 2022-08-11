Кількість підписників Disney вперше випередила Netflix

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Кількість підписників на трьох стримінгових платформах Disney становить 221,1 мільйона, що випереджає кількість платних передплатників Netflix.

Про це пише ВВС.

Компанія, яка також володіє телевізійною платформою Hulu та спортивним каналом ESPN+, заявила, що попит на її продукт Disney+ залишається високим.

Поштовхом для зростання аудиторії стала пандемія коронавірусу. Однак помʼякшення карантинних обмежень не стає на заваді стримінговим платформам залучати нових клієнтів.

За квартал кількість передплатників Disney+ зросла на 14,4 мільйона, що набагато більше, ніж очікували аналітики. Натомість збільшення цієї цифри коштувало компанії значних витрат – стримінговий бізнес втратив $1,1 мільярда за квартал.

У грудні Disney планує підвищити плату за послуги без реклами до $10,99 на місяць, але керівники не очікують, що зростання цін відштовхне клієнтів у довгостроковій перспективі.

Керівники компанії не очікують, що зростання цін відштовхне клієнтів у довгостроковій перспективі. За їх словами, фірма також відчуває великий інтерес з боку компаній, які сподіваються рекламувати нову послугу.

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Однак у Disney очікують піку збитків цього року, але значне відновлення відвідуваності тематичних парків після пандемії забезпечило фірмі велику фінансову подушку.

Загальний дохід за період з квітня по червень підскочив на 26% порівняно з минулим роком, збільшивши прибуток до 1,5 мільярда доларів. Акції компанії підскочили більш ніж на 6% у позаурочний час після того, як фірма оприлюднила свої результати.

Аналітик PP Foresight Паоло Пескаторе назвав це "ключовим моментом у потокових війнах". За його словами, Disney має більше можливостей для зростання, ніж головний конкурент Netflix.

Нагадуємо:

У другому кварталі 2022 року стримінгова платформа Netflix втратила 970 тисяч передплатників.