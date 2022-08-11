У Раді хочуть зобов’язати обмінники платити податок на прибуток авансом: скільки отримає бюджет

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В Україні можуть запровадити авансову сплату податку на прибуток для небанківських обмінників у розмірі трьох мінімальних зарплат – наразі це 19,5 тисячі гривень.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Він пише, що обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів особливо у кризові часи, пов‘язані з об’єктивним або штучним коливанням курсу гривні.

У 2021 році близько 4 тисяч обмінників сплатили до державного бюджету 7 млн гривень податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік.

"А це означає, що значна частина грошей в обмінниках пройшла повз армію, пенсіонерів та переселенців у кишені власників обмінників", – підкреслює народний депутат.

Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді ініційований Нацбанком законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.

У разі підтримки проєкту закону, бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму в розмірі 3 мінімальних зарплат (19,5 тис грн) з кожного пункта обміну.

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Відповідно, за рік надходження від податку становитимуть близько мільярда гривень.

Нагадуємо:

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Крім цього, регулятор розпочав позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів установ, які мають ліцензії на здійснення валютних операцій, з питань дотримання ними порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.