Курс валют на 10 серпня: готівкова гривня продовжує ослаблення

Курс гривні на чорному ринку 10 серпня продовжує слабнути, котирування наразі становлять 39,77 - 40,27 грн за долар, курс у касах банків теж ослаб.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:10 курс долара на чорному ринку становить 39,77 - 40,27 грн, хоча у вівторок коливався на рівні 39,50 - 39,817 грн. Курсовий спред також виріс, що означає, що для українців продати долар стало дешевше, а придбати – дорожче.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,0 - 39,9 грн (курс на 9 серпня – 38,725 - 39,7 грн);

Євро – 39,4 - 40,5 грн (курс на 9 серпня – 39,05 - 40,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,4 - 39,1 грн;

Ощадбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Укрексімбанк – 39,45 - 39,95 грн;

Райффайзен – 39,4 - 40,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках теж зросли. У Приватбанку він становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.