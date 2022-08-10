"Податок на Google" приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів

Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити близько 76 мільйонів доларів.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Термін подання декларацій з "податку на Google" завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.

Загальна задекларована сума становить близько 76 млн дол. Платниками податку є 53 великі компанії.

Найбільше з них задекларували:

Google;

Apple;

Facebook;

Instagram;

Onlyfans.

"Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних "експертів" із соцмереж", – резюмував Гетманцев.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.