Всі розділи
Укр / Рус

"Податок на Google" приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів

Середа, 10 серпня 2022, 11:31 - Економічна правда
 
Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити близько 76 мільйонів доларів.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Термін подання декларацій з "податку на Google" завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.

Загальна задекларована сума становить близько 76 млн дол. Платниками податку є 53 великі компанії.

Найбільше з них задекларували:

  • Google;
  • Apple;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • Onlyfans.

"Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних "експертів" із соцмереж", – резюмував Гетманцев.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

податки бюджет Google Apple Meta
Матеріали за темою
Збір на імпорт 10% — допомога бюджету чи шкода економіці 9 серпня 2022, 13:18
Як держава може допомогти бізнесу 8 серпня 2022, 17:41
Стало відомо, скільки податків сплатив Ахметов у 2021 році 8 серпня 2022, 15:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті