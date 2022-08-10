Lufthansa не літатиме до Росії до березня 2023 року

DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images

Європейський авіаконцерн Lufthansa не користуватиметься повітряним простором Росії до 25 березня 2023 року через війну в Україні.

Про це повідомили в авіакомпанії, передає liga.net.

У пресслужбі авіаперевізника додали, що всі рейси компанії з Росії та до Росії скасовано на цей період через поточну нормативно-правову ситуацію.

Також до 25 березня 2023 року призупинено усі польоти з та до України, оскільки повітряний простір над нею закритий через війну.

Нагадуємо:

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти в Україну та з України до 30 червня 2022 року - до цієї ж дати вона не буде використовувати російський повітряний простір.

27 лютого Євросоюз повністю закрив авіапростір для Росії: забороняють літаки російських компаній та такі, що зареєстровані або контрольовані в РФ.