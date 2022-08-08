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Байден підпише закон про 52 мільярди доларів субсидій на виробництво чипів у США

Понеділок, 8 серпня 2022, 18:17 - Олексій Павлиш

Керівники виробників мікросхем GlobalFoundries і Applied Materials та автовиробників Ford Motor і General Motors проведуть закриту зустріч з урядовцями США щодо планів адміністрації інвестувати в напівпровідники перед підписанням Байденом закону.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у вівторок президент США Джо Байден підпише закон про субсидування напівпровідникової промисловості США та посилить зусилля, щоб зробити Сполучені Штати більш конкурентоспроможними з Китаєм.

Законопроєкт передбачає 52 мільярди доларів субсидій на виробництво чипів і дослідження. Він також включає інвестиційний податковий кредит для виробництва мікросхем, вартість якого оцінюється в 24 мільярди доларів.

Генеральний директор GlobalFoundries Томас Колфілд заявив, що законодавство про мікросхеми "захищає економіку США, ланцюжок поставок і національну безпеку шляхом прискорення виробництва напівпровідників на американській землі".

"Законодавство спрямоване на подолання постійного дефіциту, який вплинув на постачання товарів від автомобілів і зброї до пральних машин і відеоігор", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі у понеділок обговорять, "як ці державні інвестиції можуть прискорити виробництво напівпровідників і нових технологій, підтримати електрифікацію автомобілів за допомогою готових поставок чіпів, у тому числі багатофункціональних чіпів, і зміцнити Сполучені Штати".

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