В окупованому Бердянську залишився один працюючий український банк

У тимчасово окупованому Бердянську залишився один працюючий український банк – Приватбанк.

Про це йдеться у повідомленні міськради.

"З сьогоднішнього дня у Бердянську, як і на всій тимчасово окупованій території України, припинили роботу усі відділення А-банку. У Бердянську залишився один працюючий український банк – Приватбанк", - заявили у міськраді.

Нагадаємо:

У березні у Бердянську припинила діяльність низка українських банків.

Економічна правда