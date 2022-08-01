В окупованому Бердянську залишився один працюючий український банк
Понеділок, 1 серпня 2022, 15:40 -
У тимчасово окупованому Бердянську залишився один працюючий український банк – Приватбанк.
Про це йдеться у повідомленні міськради.
"З сьогоднішнього дня у Бердянську, як і на всій тимчасово окупованій території України, припинили роботу усі відділення А-банку. У Бердянську залишився один працюючий український банк – Приватбанк", - заявили у міськраді.
Нагадаємо:
У березні у Бердянську припинила діяльність низка українських банків.
Економічна правда