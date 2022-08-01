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В окупованому Бердянську залишився один працюючий український банк

Понеділок, 1 серпня 2022, 15:40 - Олексій Павлиш

У тимчасово окупованому Бердянську залишився один працюючий український банк – Приватбанк.

Про це йдеться у повідомленні міськради.

"З сьогоднішнього дня у Бердянську, як і на всій тимчасово окупованій території України, припинили роботу усі відділення А-банку. У Бердянську залишився один працюючий український банк – Приватбанк", - заявили у міськраді.

Нагадаємо:

У березні у Бердянську припинила діяльність низка українських банків.

Економічна правда

банки війна
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