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Укр / Рус

В окупованому Бердянську припиняють працювати декілька банків

Субота, 26 березня 2022, 10:22

Запорізька обласна військова адміністрація заявила, що за наявною інформацією з тимчасово окупованого Бердянська, з понеділка, 28 березня, припиняють свою діяльність низка банківських установ.

Про це повідомляється у соцмережах відомства.

Зокрема мова йде про "Альфабанк", "Ощадбанк" та "Райффайзен". Також повідомляється, що поки працюватимуть: "ПриватБанк" (субота та неділя вихідний), "А-банк", "ТАС банк", "Укргазбанк".

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Економічна правда
Укр / Рус
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