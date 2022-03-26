В окупованому Бердянську припиняють працювати декілька банків
Субота, 26 березня 2022, 10:22
Запорізька обласна військова адміністрація заявила, що за наявною інформацією з тимчасово окупованого Бердянська, з понеділка, 28 березня, припиняють свою діяльність низка банківських установ.
Про це повідомляється у соцмережах відомства.
Зокрема мова йде про "Альфабанк", "Ощадбанк" та "Райффайзен". Також повідомляється, що поки працюватимуть: "ПриватБанк" (субота та неділя вихідний), "А-банк", "ТАС банк", "Укргазбанк".
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