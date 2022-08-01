Курс валют на 1 серпня: готівкова гривня припинила падіння і зміцнилася

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Середній курс гривні на чорному ринку 1 серпня припинив стрімке падіння, і середні котирування зміцнилися до 40,61 - 41,42 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

Так, котирування гривні проти долара на чорному ринку припинили падіння та зміцнилися за вихідні. На 13:40 курс долара становить 40,61 - 41,42 грн, хоча у пʼятницю сягав 41,82 - 42,94 грн.

Середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 39,7 - 41,0 грн (курс на 29 липня – 39,9 - 40,95 грн);

Євро – 40,0 - 41,8 грн (курс на 29 липня – 40,0 - 41,5 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 39,4 - 39,95 грн, Ощадбанк – 39,5-39,95 грн, Укрексімбанк – 39,45-39,95 грн, Райффайзен – 39,7-40,7 грн.

Крім того, банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Так, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 37,037 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,0 грн.

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Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.