Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС, завтра – наступні

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У понеділок на рахунок Національного банку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", – повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, додав премʼєр.

Нагадуємо:

Рада Євросоюзу 12 липня підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

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