Рада збільшила видатки держбюджету

Рада збільшила видаткову частину Державного Бюджету на 80,9 мільярдів, збільшив граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, найбільше цих коштів буде спрямовано на виплати ВПО (+32,3 млрд) та пенсії (+32,3 млрд)

Крім цього, видатки будуть збільшені на такі напрямки:

-Соцдопомога (+5,7 млрд)

-Субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд)

-Програма підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)

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-Фонд розвитку підприємництва (+4 млрд)

-Доступні кредити 5-7-9% (+4 млрд)

-Субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд).

Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії.

Джерелами покриття цих нових видатків будуть внутрішні та зовнішні запозичення, а також грант від ЄС.