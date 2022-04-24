Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії – Марченко

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Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання про закупівлю виробленої Україною електроенергії.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Марченко нагадав, що Україна нещодавно приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

"Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами", – наголосив міністр.

Крім того, на зустрічі з директором Головного управління казначейства Франції Еммануелем Муленом Марченко запропонував приєднатися до просування в G7 і серед інших країн можливості запровадження додаткового податку на імпорт російських енергоносіїв.

Економічна правда