Рада ухвалила закон, яким відклала перехід на кіловат-години у платіжках за газ

Верховна Рада ухвалила закон щодо відтермінування обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (законопроєкт № 7305).

Про це повідомляється на сайті Ради.

Документ за основу та в цілому підтримали 286 нардепів.

Законом відтерміновується дата запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року до 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці до документа, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно до якого з 1 травня 2022 року облік та приймання-передача природного газу мав здійснюватися не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах, у відповідності до усталеної європейської практики.

Ала наразі, у зв'язку з повномасштабною військовою агресією РФ запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо, тому застосування цієї норми доцільно перенести, йдеться у документі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада 2 листопада 2021 року підтримала у 2 читанні та в цілому законопроєкт № 2553 щодо запровадження на ринку природного газу обліку і розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Закон передбачав перехід на методику обчислення газу в кіловат-годинах замість кубометрів з 1 травня 2022 року.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі.

При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.

Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на період воєнного стану відтермінувала введення кіловат-годин у платіжках - на цей період система обліку газу залишається в кубометрах.

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Економічна правда