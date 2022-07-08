Рада ухвалила закон, яким відклала перехід на кіловат-години у платіжках за газ
Верховна Рада ухвалила закон щодо відтермінування обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (законопроєкт № 7305).
Про це повідомляється на сайті Ради.
Документ за основу та в цілому підтримали 286 нардепів.
Законом відтерміновується дата запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року до 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.
Як зазначено у пояснювальній записці до документа, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно до якого з 1 травня 2022 року облік та приймання-передача природного газу мав здійснюватися не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах, у відповідності до усталеної європейської практики.
Ала наразі, у зв'язку з повномасштабною військовою агресією РФ запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо, тому застосування цієї норми доцільно перенести, йдеться у документі.
Нагадаємо:
Верховна Рада 2 листопада 2021 року підтримала у 2 читанні та в цілому законопроєкт № 2553 щодо запровадження на ринку природного газу обліку і розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.
Закон передбачав перехід на методику обчислення газу в кіловат-годинах замість кубометрів з 1 травня 2022 року.
Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі.
При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.
Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на період воєнного стану відтермінувала введення кіловат-годин у платіжках - на цей період система обліку газу залишається в кубометрах.
Читайте також: Не кубометри, а кіловат-години. Як відмова від радянської системи обліку газу змінить життя українців
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.