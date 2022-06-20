На кінець року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень – заступник голови НБУ

У НБУ очікують, що на кінець 2022 року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень. При цьому гіперінфляція - дуже нереалістичний сценарій.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Шкарпова запитає" заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

На питання про ризик повторення подій 1990-х років, коли інфляція налічувала тисячі відсотків та спостерігався дефіцит базових товарів споживання, Ніколайчук відповів:

"Мені здається, зараз ситуація дуже відрізняється від 90-х. В нас вже розбудовані державні інституції. І якість макроекономічного менеджменту на абсолютно іншому рівні. У мене є непохитна віра, що ми зможемо уникнути помилок тих років, коли ситуація в країні характеризувалася гіперінфляцією, стрімким падінням виробництва, намаганням вирішити ці проблеми друком грошей".

Серед основних причин інфляції він, окрім дефіциту товарів і руйнування бізнесів, розрив ланцюгів постачання, вибуховий попит в тих регіонах, куди люди масово переїхали, друк грошей НБУ для фінансування дефіцит держбюджету, також назвав загальний стрибок інфляції у світі, і особливо - в нашому регіоні.

"Наприклад, в Естонії інфляція сягнула майже 19%, у Польщі – 12%, у Чехії – 14%. Багато в чому це повʼязано з наслідками війни в Україні і подорожчанням продуктів харчування та пального.

В Україні напевно найбільше впливає те, що в окремі регіони країни досить ускладнена логістика, передусім продовольчих товарів, через блокування шляхів російськими загарбниками. Цей дефіцит пропозиції спричиняє суттєві зміни цін.

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Загалом в Україні інфляція у травні становила 18%. Але, наприклад, в Херсонській області, де доступ до продукції для населення сильно ускладнений, - 35%", - заявив Ніколачук.

За його словами, гіперінфляція - дуже нереалістичний сценарій.

"Ми очікуємо, що на кінець року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень. Він є скоріше відображенням тих проблем, які країна відчуває під час війни. Але це не порівняти з тими тисячами відсотків, які Україна мала на початку 1990-х", - резюмував заступник голови НБУ.

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Нагадаємо:

Інфляція в Україні у травні прискорилася до 18% у річному вимірі з 16,4% місяцем раніше.

Зростання споживчих цін у квітні пришвидшилося до 16,4% у річному вимірі, передусім через подорожчання продовольства.

Економічна правда