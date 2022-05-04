Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ" і збудувати там індустріальний парк

Мер Львова Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ", який ще з 1990-х років належить росіянам.

Про це Садовий написав у Facebook.

За його словами, близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам.

"Всю інформацію передали до військової адміністрації", - додав мер Львова.

"Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу.

Сьогодні на засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ". Він ще з 90-х років належить росіянам.

На основі заводу плануємо збудувати муніципальний індустріальний парк. Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. Також вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім. Дорожня карта вже готова", - написав Садовий.

Він додав, що чекають рішень Кабміну та РНБО.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать РФ чи держкомпаніям агресора.

Верховна Рада розробила законопроєкт, який дозволяє націоналізувати активи російських громадян та українців, яких визнають колаборантами.

Детальніше про те, які активи держава може націоналізувати і який бізнес в Україні належить росіянам, – у публікації Терористична держава має заплатити. Які активи РФ та росіян можна націоналізувати?

Економічна правда