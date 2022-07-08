Абрамович судитиметься зі США через конфіскацію США двох своїх літаків 

Російський мільярдер Роман Абрамович найняв юридичну фірму для боротьби з ордером на конфіскацію своїх двох літаків – він платитиме юристам за це до 1900 доларів на годину.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про американську юридичну фірму Kobre & Kim, яка представлятиме його інтереси за ставкою від 875 до 1900 доларів на годину у процесі оскарження ордера США на конфіскацію двох його літаків через ймовірне порушення санкцій.

Кобре та двоє його адвокатів, Майкл Кім і Майкл Шервін, зареєструвалися в Міністерстві юстиції США, щоб представляти Абрамовича щодо "стратегії відносин з урядом" і "судових і адміністративних процесів".

Російське вторгнення в Україну спонукало багато юридичних фірм США відмовитися від клієнтів у Росії. При цьому, хоча Британія та Європейський Союз ввели санкції до Абрамовича, який має давні зв’язки з президентом Росії Владіміром Путіним, США від цього кроку утрималися.

Ймовірною причиною називають його роль неформального посередника у переговорах між Росією та Україною, але після ого, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася, американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти олігарха.

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США отримали ордер на арешт двох літаків Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій. Йдеться про літаки Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER сумарною вартістю понад 400 мільйонів доларів.