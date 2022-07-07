Експерти про відбудову України: Призначення обраного керівника САП буде дуже хорошим сигналом

Конференція у Лугано щодо відновлення України - хороший початок роботи по відбудові, але за красивими словами щодо реформ мають йти конкретні кроки.

Про це йшла мова під час дискусії "Як ми будемо реформувати країну: по слідам конференції в Лугано", який провів Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна спільно з ЕП.

"До аналізу представленої програми відновлення справа не дійшла, бо ми не бачили ще конкретні кроки. Немає сенсу аналізувати програми уряду як такі - у нас із втіленням урядових програм все не так добре, тому хотілося б говорити про дуже конкретні речі.

Щодо конференції в Лугано - відбулась подія, розрахована на наших іноземних партнерів, потенційних інвесторів. Це була така хороша шоу-програма для них", - заявила представниця Bendukidze Free Market Center Наталія Мельник.

За її словами, дуже багато невідомих у плануванні конкретних кроків через те, що війна триває.

"У цих напрацюваннях багато чого насправді правильного, питання - як це буде втілюватись і в яких часових рамках. Тому що багато речей, про які говорилось у контексті України після перемоги, - їх треба робити вже зараз.

І в частині обіцянок ми ці речі побачили - бо, знову ж таки, ми повертаємось до дуже болючої для нас теми верховентства права, точніше, її відсутності. І тут ми бачимо дуже конкренту обіцянку, що уже обраного керівника САП буде призначено уже в липні. По таких орієнтирах ми скоро зможемо побачити, наскільки уряд готовий перейти від красивих слів до конкретних речей", - додала вона.

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"Процес вибору керівника САП у нас триває вже два роки, тому його призначення у липні буде дуже хорошим сигналом і для інвесторів, і для нас також. Щоб ми розуміли, що та конкретика, яка була озвучена, вона буде зроблена", - резюмувала вона.

"У нас останні 30 років буле дуже багато планів, стратегій, ідей, як реформувати країну. Багато хороших речей було зроблено, але головна наша проблема - яким чином довести цю страгеію до її імплементацію.

Ця конференція - це такий хороший початок, початок діалогу. Зокрема, на цій конференції були конкретні розмови, що нам дійсно потрібно забезпечити страхування військових ризиків, тому що війна - незрозуміло на який період. Але почати відновлення економіки потрібно вже зараз.

Це потрібно для того, щоб вистояти і перемогти у цій боротьбі", - сказав, у свою чергу, представник Центру економічного відновлення Дмитро Ливч.

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