У "Київ Цифровий" тепер можна відстежувати транспорт та будувати маршрути

У новій версії міського застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс руху міського транспорту: можна слідкувати за його пересуванням на мапі, будувати маршрути та дізнаватися про пересадки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва і заступника голови КМДА Петро Оленича.

Новий сервіс надає можливість:

знаходити потрібні зупинки та маршрути;

моніторити рух транспорту на мапі;

переглядати час прибуття транспорту на зупинку та його бортовий номер;

дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках;

зберігати зупинки та маршрути в обрані, щоб мати їх у швидкому доступі.

Зазначається, що це – перший сервіс застосунку, який було запущено в бета-версії. Планується додавати новий функціонал та вдосконалювати роботу за відгуками користувачів.

Нагадуємо:

Раніше у застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, контактів та адреси.