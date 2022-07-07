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У "Київ Цифровий" тепер можна відстежувати транспорт та будувати маршрути

Четвер, 7 липня 2022, 21:37 - Дана Гордійчук

У новій версії міського застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс руху міського транспорту: можна слідкувати за його пересуванням на мапі, будувати маршрути та дізнаватися про пересадки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва і заступника голови КМДА Петро Оленича.

Новий сервіс надає можливість:

  • знаходити потрібні зупинки та маршрути;
  • моніторити рух транспорту на мапі;
  • переглядати час прибуття транспорту на зупинку та його бортовий номер;
  • дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках;
  • зберігати зупинки та маршрути в обрані, щоб мати їх у швидкому доступі.

Зазначається, що це – перший сервіс застосунку, який було запущено в бета-версії. Планується додавати новий функціонал та вдосконалювати роботу за відгуками користувачів.

Нагадуємо:

Раніше у застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, контактів та адреси.

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