У "Київ Цифровий" тепер можна відстежувати транспорт та будувати маршрути
Четвер, 7 липня 2022, 21:37 -
У новій версії міського застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс руху міського транспорту: можна слідкувати за його пересуванням на мапі, будувати маршрути та дізнаватися про пересадки.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва і заступника голови КМДА Петро Оленича.
Новий сервіс надає можливість:
- знаходити потрібні зупинки та маршрути;
- моніторити рух транспорту на мапі;
- переглядати час прибуття транспорту на зупинку та його бортовий номер;
- дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках;
- зберігати зупинки та маршрути в обрані, щоб мати їх у швидкому доступі.
Зазначається, що це – перший сервіс застосунку, який було запущено в бета-версії. Планується додавати новий функціонал та вдосконалювати роботу за відгуками користувачів.
Нагадуємо:
Раніше у застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа працюючих СТО, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, контактів та адреси.
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