У Фірташа виграли суд щодо примусового поділу азотного бізнесу Ostchem

Касаційний суд зняв звинувачення проти азотного холдингу Ostchem Дмитра Фірташа у зловживанні монопольним становищем і скасував рішення щодо примусового поділу.

Про це повідомила пресслужба Group DF, до якого входить Ostchem.

Відповідне рішення про задоволення всіх позовних вимог трьох підприємств холдингу Ostchem – "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", Черкаський "Азот" та "Рівнеазот" – виніс Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду.

Це рішення є фінальним у судовому процесі, який тривав майже 3 роки. Усі звинувачення Антимонопольного комітету у зловживанні монопольним становищем на ринку азотних мінеральних добрив суд визнав неправомірними, зазначають в Ostchem.

Таким чином, суд скасував рішення АМКУ щодо примусового поділу азотного холдингу Фірташа.

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Нагадуємо:

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5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

В АМКУ стверджували, що монопольне становище холдингу дозволяло Ostchem завищувати ціни на добрива і тримати їх на рівні, що перевищує вартість імпорту — основного конкурента групи.