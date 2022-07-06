Курс валют на 6 липня: скільки коштує безготівкова гривня та курс в касах банків 

Середній курс гривні у касах банків 6 липня майже не змінився і становить 35,0-35,5 грн за долар, проте євро суттєво подешевшало.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 6 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,0-35,55 грн (курс на 5 липня – 35,2-35,65грн);

Євро – 35,8-36,7 грн (курс на 5 липня – 36,3-37,1 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,0-35,5 грн, Ощадбанк – 34,95-35,45 грн, Укрексімбанк – 35,0-35,4 грн, Райффайзен – 35,3-35,8 грн.

Крім того, деякі банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Наприклад, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 35,21 грн за долар, в Укрексімбанку – 35,0-35,4 грн за долар.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку стабільні: на 12:10 вони становили 35,23-35,47 грн за долар, а днем раніше коливалися на рівні 35,20-35,44 грн.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Державний ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.