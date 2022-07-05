Danone частково перенесла виробництво на Полтавщину через окупацію Херсона

Український офіс компанії Danone розповів, що з початком повномасштабної війни переніс частину виробничих процесів на інший завод, що знаходиться на Полтавщині, адже Херсон перебуває в окупації.

Про це компанія розповіла у відповідь на запит ЕП.

У тимчасово окупованому росіянами Херсоні знаходиться один з двох заводів компанії в Україні. При цьому робота там зупинилася ще в лютому, а працівникам допомагали евакуюватися. Завод зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій: частково пошкоджені дах адміністративної будівлі та кілька ферментаційних ємностей.

З моменту втрати контролю над виробництвом, команда провела релокацію частини виробничих процесів на інший завод компанії на Полтавщині. Завдяки цьому компанія відновила виробництво таких продуктів як Активіа, Danone та Растішка.

Наразі компанії достеменно не відомо про активні спроби окупаційної влади відновити виробництво, проте такий сценарій "мають на увазі". Там наголошують, що, раптом завод буде частково введений в експлуатацію діями тимчасової окупаційної адміністрації, компанія Данон в Україні не зможе нести відповідальність за процеси, що там забезпечуватимуться.

У Danone розповіли, що в окупантів був запит на предмет того, чи збирається компанія відновлювати виробництво продукції на даному заводі. "На що ми досить чітко відповіли, що компанія не планує відновлювати виробництво за умов війни та окупації міста", – наголосили там.

До війни на херсонському заводі компанії працювало близько 400 працівників, а також забезпечував замовленнями супутні підприємства, що стимулювало ще біля 1500 робочих місць в регіоні. Завод спеціалізувався на виробництві сучасних молочних продуктів і виробляв продукцію під брендами Активіа, Danone, Растішка, Актуаль, Даніссімо та інші.

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