KFC та Pizza Hut продають свої ресторани та йдуть з Росії 

Американська корпорація Yum!Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut, повідомила про продаж російських ресторанів KFC місцевому оператору та повний вихід з РФ.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

У Yum! заявили, що минулого місяця завершили передачу права власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу закладів. Компанія також перебуває на етапі передачі права власності на свої ресторани KFC, операційну систему та права на франшизу місцевому оператору, зокрема – мережу франчайзингових ресторанів.

"Після завершення транзакції KFC Yum! Brands має намір повністю вийти з Росії", – йдеться в заяві.

Загалом у Росії працювало близько 50 ресторанів Pizza Hut та понад 1,1 тис. точок мережі KFC.

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У березні компанія Yum! Brands оголосила про призупинення роботи 70 ресторанів KFC в Росії. Також компанія завершує угоду щодо призупинення роботи всіх ресторанів Pizza Hut в РФ.

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Компанія Yum! Brands (їй належать бренди Taco Bell, KFC, Pizza Hut) призупиняє інвестиції та розвиток в Росії - прибуток перенаправлять на гуманітарні зусилля.