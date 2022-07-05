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Київстар, Vodafone і Датагруп-Volia внесуть 400 мільйонів у фонд United24: куди підуть кошти
Телеком-оператори Київстар, Vodafone та Датагруп-Volia нададуть понад 400 млн грн (понад 13 млн дол) благодійних внесків у фонд United24. Це перші технологічні компанії, що дали гроші на розбудову цифрової держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
"У жодній іншій країні світу у компаній не буде такого шансу долучитися до впровадження найпередовіших технологій на державному рівні. Ми дуже вдячні Київстар, Vodafone та Датагруп-Volia, які одними з перших підтримали розвиток цифрової України у рамках United24.
Дуже приємно, що саме український бізнес першим підтримав нашу ініціативу", - заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також на конференції Ukrainian Recovery Conference Мінцифра підписала меморандуми про співпрацю із трьома компаніями - Київстар, Vodafone та Датагруп-Volia.
"За 25 років свого існування Київстар інвестував більше 6 мільярдів доларів в економіку України та розвиток телеком-ринку. Сьогодні ми заявили про наміри виділити для країни 300 000 000 грн допомоги, які будуть використані для відбудови цифрової інфраструктури та протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора.
Своїм прикладом ми хочемо надихнути інші українські та зарубіжні компанії підтримати ініціативу Президента України зі збору пожертв на користь найскорішого відновлення мирного майбутнього нашої держави", - зазначив президент компанії Київстар Олександр Комаров.
"З перших днів війни ми з державою працюємо єдиною командою. Допомагаємо країні своїми технологіями, міжнародною експертизою та інвестиціями. Тому що віримо у високотехнологічну Україну, яку світ ще побачить після нашої перемоги", - додала генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устінова.
У Мінцифрі кажуть, що разом із глобальними технологічними компаніями створять нову модель державно-приватного партнерства та "першу у світі країну гідності та технологій".
Нагадаємо:
У Лугано була представлена ініціатива Digital4Freedom, в рамках якої найбільшим технологічним компаніям світу запропонували діджитал-лендліз для України.
Економічна правда