Україна веде перемовини з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна через порти – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини з Туреччиною та ООН щодо експорту українського зерна через порти.

Про це він розповів на брифінґу з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон у понеділок.

Він наголосив, що реалізувати цей проєкт "буде місцями непросто, але точно можливо", адже в цьому зацікавлена і Україна як держава-експортер зерна, і фермери, яким експорт необхідний для підготовки до сівби наступного року. Зеленський нагадав, що наразі в країні заблоковано 22 млн тонн зерна.

Наразі Україна працює з ООН, зокрема напряму з генеральним секретарем Організації Антоніу Гутеррешем.

"Дійсно, ми зараз ведемо перемовини з турецькою стороною та з ООН. Наші представники, які відповідальні за безпеку виходу з наших портів зерна. Але дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, які будуть приходити до нас для завантаження тієї чи іншої харчової продукції крім Росії, якій ми не довіряємо", – розповів президент.

Він зауважив, що ООН у цьому процесі займає лідерську позицію, а не виступає як модератор: "Вони, здається, готові очолити цей процес".

"З нашого боку україна не втрачає час і працюємо над різними шляхами, як залізничними, так і річковими щодо експорту нашого зерна. Ми збільшуємо цей спорт щоденно", – додав Зеленський.

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Нагадуємо:

Російський військовий флот блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Міжнародна спільнота побоюється, що нестача українського зерна на глобальному ринку продовольства може спровокувати ще більшу нестабільність і призвести до державних переворотів у країнах, що розвиваються.

Тим часом Туреччина намагається виступити посередником у перемовинах щодо деблокади портів шляхом розмінування Чорного моря та супроводу балкерів заради їхньої безпеки. Проте Україна наполягає, що прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розташувати в регіоні.

На зустрічі в Анкарі між представниками Росії та Туреччини, куди не було запрошено Україну, так і не було досягнуто конкретних домовленостей. Україна заявила, що очікує на комунікацію між українською й турецькою стороною.

Керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун щгодом заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.