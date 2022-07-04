Туреччина розслідує, чи було на затриманому раніше російському судні крадене зерно з України

Туреччина розслідує заяву України щодо судна "Жибек Жоли", яке могло перевозити крадене українське зерно з тимчасово окупованого Бердянську.

Про це пише Голос Америки з посиланням на посла України в Туреччині в етері телемаратону.

"На наш запит, судно під назвою "Жибек Жоли" було зупинено поблизу порту Карасу, – сказав він. – Звинувачення ретельно розслідуються. На зерні не написано, кому воно належить".

Він сказав, що Туреччина перебуває в контакті з Росією, Організацією Об'єднаних Націй та третіми сторонами з цього питання.

Посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі українського національного телебачення сказав, що долю судна буде вирішено на зустрічі слідчих у понеділок і що Україна сподівається на конфіскацію зерна.

Нагадуємо:

Україна просить Туреччину затримати та арештувати судно "Жибек Жоли" під російським прапором, що вивозить українське зерно з порту Бердянська.

ВІДЕО ДНЯ

30 червня окупанти заявили, що вивезли перше судно з краденим зерном з Бердянська. Зокрема призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами.