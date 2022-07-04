В Україні можуть створити власний банк реконструкції та розвитку економіки

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В Україні розглядають можливість створення власного банку реконструкції та розвитку економіки на базі одного з державних банків.

Про це голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтервʼю УНІАН, презентація Плану відновлення України.

"Це – аналог KfW, банку, який було створено у Німеччині для відновлення після Другої світової війни, через який шли кошти в німецьку економіку", – розповів Гетманцев. Його планується створити базі одного з державних банків.

Такий банк матиме можливість кредитувати субʼєктів економіки в умовах підвищених ризиків, завдяки чому даватиме підприємцям можливість розвиватися. Гетманцев зауважив, що банк буде одним із маленьких елементів системи фінансування.

"Фінансування буде здійснюватися не тільки через банк, будуть гроші у вигляді грантів, кредитів, інвестицій. Щось піде через державний бюджет, щось через фонди і рахунки МФО (Світовий банк, МВФ, ЕБРР тощо), щось через суверенні або приватні інвестиційні фонди тощо", – розповів він.

Відповідний пункт розгляду можливості заснувати такий банк міститься і в Плані відновлення України, який у понеділок було презентовано у швейцарському Лугано. Проте оцінка потрібних для цього фінансових ресурсів наразі відсутня.

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У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни.