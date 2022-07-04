За час війни кількість резидентів Дія.City зросла більш ніж утричі

Із початку повномасштабної війни реєстр Дія.City зріс більш ніж утричі: станом на 24 лютого в реєстрі було 79 підприємств, наприкінці червня - 271.

Про це повідомляє плафторма для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Так, за останні 4 дні лютого додалося 4 компанії, у березні - 70, у квітні - 62, у травні - 38, за неповний червень - 20 бізнесів.

Повідомляється, що найвідомішими резидентами Дія.City є: Samsung, Revolut, Monobank, NIX, SoftServe, Ajax Systems, Нова Пошта, LetyShops, Luxsoft, Розетка, EPAM. Більшість цих компаній додалися майже на початку дії Дія.City - 15 лютого.

При цьому, наразі із 271 компаній 37% бізнесів мають засновників з інших юрисдикцій, тобто є дочірніми підприємствами - як фізичних, так й юридичних осіб. Зокрема, найбільші компанії з кластеру здебільшого є податковими резидентами інших країн.

"Для них режим Дія City - це більш легальний спосіб оптимізації оподаткування, аніж схема, яка раніше використовувалася з фопами", - зазначають в Опендатабот.

"Відпочатку проєкт Дія City був презентований як правова та податкова система - тобто така, що дозволяє реєструвати технологічний бізнес в України та розвивати його.

ВІДЕО ДНЯ

Але значна кількість навіть суто українських брендів (TAC, Prom.ua, DeNovo, Ajax) зареєстрували в Дії дочірні компанії своїх закордонних холдингів. Це означає, що навіть українці розглядають Україну як місце для роботи операційних компаній, а не країну, де концентруються активи з інтелектуальної власності", - резюмував СЕО Опендатабот Олексій Іванкін.

Нагадаємо:

У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.

Також Мінцифри розширило види діяльності Дія.City.

Економічна правда