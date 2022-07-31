На Закарпатті хочуть відновити роботу аеропорту "Ужгород"

У четвер депутати облради Закарпаття підтримали рішення докапіталізувати Ужгородський аеродром, злітно-посадкова смуга якого розташована за 100 м від кордону зі Словаччиною, до 26 млн грн задля відновлення його роботи до закінчення війни.

Про це написав голова Закарпатської облради Володимир Чубірко на своїй фейсбук сторінці.

"Статутний фонд збільшено, ... щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус – злітно-посадкова смуга, яка починається закордоном, - став його плюсом", – зазначив Володимир Чубірко.

Особливістю Ужгородського аеропорту є його географічне розташування біля самого кордону зі Словаччиною. Відтак, для функціонування злітно-посадкової смуги 10, яка здатна приймати пасажирські літаки, необхідно здійснювати посадку, використовуючи повітряний простір Словаччини.

Нагадаємо:

З 9 вересня 2021 мали вступити в силу необхідні зміни для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" – його летовище закінчується на кордоні зі Словаччиною, що унеможливлювало зліт та посадку літаків.

Для цього український провайдер аеронавігаційних послуг, Украерорух, пройшов сертифікацію за стандартами Євросоюзу, внаслідок чого отримав від словацької сторони призначення як провайдера послуг у визначеній частині повітряного простору.