Інвестори пʼятий місяць поспіль виходять з країн, що розвиваються: чому 

Іноземні інвестори п’ять місяців поспіль виводять кошти економік країн, що розвиваються – це найдовша серія відпливу інвестицій з моменту, коли їх почали фіксувати у 2005 році.

Про це повідомляє Financial Times.

Відповідно до попередніх даних Інституту міжнародних фінансів, транскордонні відтоки міжнародних інвесторів в акції та облігації країн з економікою, що розвиваються (Emerging markets, EM) досягли 10,5 млрд доларів цього місяця.

Це призвело до збільшення відпливу інвестицій за останні п’ять місяців до понад 38 мільярдів доларів — найдовшого періоду чистого відпливу з початку обліку в 2005 році.

Відтік коштів може призвести до загострення фінансової кризи в таких країнах. За останні три місяці Шрі-Ланка оголосила дефолт за своїм суверенним боргом, а Бангладеш і Пакистан звернулися по допомогу до МВФ.

Інвестори побоюються, що дедалі більше країн EM опиняються у зоні економічного ризику. Багато країн, з низьким і середнім рівнем доходу страждають від знецінення валют і зростання вартості запозичень, що спричинено підвищенням ставок Федеральним резервом США та побоюваннями рецесії у великих розвинених економіках.

Згідно з даними JPMorgan, зібраними Financial Times, єврооблігації принаймні 20 країн EM торгуються з дохідність на понад 10 процентних пунктів вище проти казначейських облігацій США. Такий спред часто розглядається як індикатор серйозного фінансового стресу та ризику дефолту.

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Така динаміка слугує індикатором різкої зміни настроїв кінця 2021 року та початку 2022 року, коли багато інвесторів очікували, що країни EM швидко оговтаються від наслідків пандемії.

Ще в квітні цього року валюти та інші активи в країнах, що експортують сировину, таких як Бразилія та Колумбія, показали хороші результати на тлі зростання цін на нафту та іншу сировину після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Але побоювання глобальної рецесії та інфляції, агресивне підвищення процентних ставок у США та уповільнення економічного зростання Китаю змусили багатьох інвесторів відмовитися від активів на ринкових країнах.