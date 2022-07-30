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Ринкова вартість "Нафтогазу" становить понад 300 мільярдів – Кабмін

Субота, 30 липня 2022, 12:49 - Економічна правда
 
Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Кабінет Міністрів затвердив ринкову вартість НАК "Нафтогаз України" у сумі понад 300 мільярдів гривень.

Про це йдеться у постанові уряду від 29 липня.

Згідно з документом, Кабмін затвердив ринкову вартість 190 150 481 акції "Нафтогазу" в сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня.

Також уряд вирішив збільшити статутний капітал компанії на 646,248 млн гривень шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу.

Нагадуємо:

Верховна Рада виділила НАК "Нафтогаз України" 111,1 мільярд гривень з держбюджету для компенсації витрат компанії, пов'язаних з виконання нею спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку газу.

Нафтогаз Кабмін
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