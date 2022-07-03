Криптопроект Цукерберга остаточно закриється

Пілотний проект компанії Meta по службі грошових переказів із використанням власного цифрового гаманця криптовалюти Novi завершиться 1 вересня.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 21 липня користувачі більше не зможуть додавати гроші на свої рахунки, сказали в компанії та порадили користувачам вивести свій баланс "якнайшвидше". Клієнти не зможуть отримати доступ до своєї історії транзакцій чи інших даних після завершення пілотного проекту.

Компанія планує використовувати технологію Novi у майбутніх продуктах, наприклад, у своєму проекті метавсесвіту.

Нагадуємо:

Meta запустила пілотний проект Novi у жовтні 2021 року замість токена Diem Meta. І невдовзі Diem Association продала банку Silvergate усі активи власного криптопроекту.

Вперше Facebook від Meta заговорив про стейблоїни у 2019 році – тоді компанія оголосила про співпрацю з десятками інших компаній в межах ініціативи Libra. Проте згодом через регуляторний тиск низка партнерів відмовилися від проєкту, і він змінив назву на Diem.

ВІДЕО ДНЯ

Libra була створена у 2019 році асоціацією Libra Association, в яку увійшли 27 організацій: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo та інші відомі компанії.