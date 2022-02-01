Цукерберг продав свій криптовалютний проєкт

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Diem Association, заснована Meta Марка Цукерберга, продала банку Silvergate всі активи власного криптопроєкту.

Про це повідомляє пресслужба Silvergate.

Угода оцінюється у 182 млн доларів, включно з передачею усієї інтелектуальної власності та технологічних активів, пов’язаних із роботою платіжної мережі.

Так, Silvergate придбав у Diem інфраструктуру для розробки та роботи платіжної мережі на основі блокчейну. Придбання включає власні програмні елементи, які критично важливі для роботи мережі стейблкоїна.

Це збільшить технічні можливості Silvergate і дасть поштовх до втілення інфраструктури для стейблкоїну, зазначають у банку.

Новий власник розповів, що мережа протягом двох років працювала у режимі попереднього запуску і показала високу якість у питаннях безпеки та надійності.

Виконавчий директор Silvergate Алан Лейн пояснив, що у клієнтів Silvergate є потреба в стабільній монеті, забезпеченій доларом, яка у подальшому дозволить їм безбар’єрно переказувати кошти.

Нагадуємо:

Проєкт Diem, заснований Meta (раніше – Facebook) задля випуску стейблкоїнів, хоче продати свої активи та повернути кошти інвесторам. До такого кроку Meta вдалася внаслідок тиску регуляторів, зокрема ФРС.

Вперше Facebook від Meta заговорив про стейблоїни у 2019 році – тоді компанія оголосила про співпрацю з десятками інших компаній в межах ініціативи Libra. Проте згодом через регуляторний тиск низка партнерів відмовилися від проєкту, і він змінив назву на Diem.

Libra була створена у 2019 році асоціацією Libra Association, в яку увійшли 27 організацій: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo та інші відомі компанії.

Економічна правда