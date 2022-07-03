Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі

Міністерство юстиції заблокувало рахунки ДТЕК Донецькі електромережі через заборгованість перед ДП "Енергоринок" у період 2014-2016.

Про це повідомили в компанії.

"Через блокування рахунків Мін’юстом ДТЕК Донецькі електромережі не зможе проводити ремонти мереж після обстрілів, купувати критично необхідні для цього матеріали", - зазначили в компанії.

Нагадуємо:

За даними ДП "Енергоринок", на кінець 2020 року дебіторська заборгованість перед ним за електроенергію становила 29,6 млрд грн, з якої заборгованість контрагентів, що вели діяльність на окупованих Росією територіях України (частина Донецької і Луганської областей та в Криму) - 26,38 млрд грн.

Йдеться про борги ДП "Регіональні електричні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ВАТ "Луганськобленерго", АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля",ПАТ "ДТЕК Крименерго", ПрАТ "СКЕК".