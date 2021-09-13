"Енергоатом" відсудив 19 мільярдів у "Енергоринку"

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Суд задовольнив позов держпідприємства "Енергоатом" до держпідприємства "Енергоринок" та вирішив стягнути з відповідача 18,97 мільярда гривень, з яких 9,78 мільярда – заборгованість за придбану електроенергію, а 9,19 мільярда – інфляційні втрати.

Про це йдеться у рішенні Господарського суду м. Києва, повідомляє Finbalance.

ДП "Енергоринок" до липня 2019 року виконувало функцію оптового постачальника електроенергії. З 1 липня 2019 року в Україні запущена нова модель оптового ринку електроенергії, яка передбачає ліквідацію ДП "Енергоринок" як єдиного покупця і продавця електроенергії.

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", "Енергоринок" здійснює діяльність до повного погашення кредиторської та дебіторської заборгованості за електроенергію.

За даними ДП "Енергоринок", на 01.05.2021 його дебіторська заборгованість (борги учасників ринку перед цим держпідприємством) – 29,423 млрд грн, а кредиторська заборгованість – 26,975 млрд грн (борг ДП перед учасниками ринку).

В Міненерго заявляли, що намагаються переконати Мінфін випустити ОВДП для погашення заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електричної енергії до 1 липня 2019 року.

Збиток ДП "Енергоринок" за підсумками 2020 року – 2,59 млрд грн (за 2019 рік – 1,24 млрд грн).

На кінець березня 2021 року активи ДП "Енергоринок" становили 21,935 млрд грн (на початок року - 21,923 млрд грн).

За даними ДП "Енергоринок", на кінець 2020 року дебіторська заборгованість перед ним за електроенергію становила 29,6 млрд грн, з якої заборгованість контрагентів, що вели діяльність на окупованих Росією територіях України (частина Донецької і Луганської областей та в Криму) - 26,38 млрд грн.

Йдеться про борги ДП "Регіональні електричні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ВАТ "Луганськобленерго", АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля",ПАТ "ДТЕК Крименерго", ПрАТ "СКЕК".