Київрада хоче заборонити оренду та приватизацію комунальної власності для громадян РФ та РБ
Неділя, 3 липня 2022, 11:08 -
Київрада планує встановити мораторій на відведення, укладання договорів оренди земельних ділянок, оренду та приватизацію нежитлових приміщень, цілісних майнових комплексів комунальної власності міста для громадян РФ та Білорусі, а також для пов’язані з цими країнами юросіб.
Про це йдеться на сайті ради.
"Цей проєкт рішення розроблено з метою захисту невіддільного суверенного права України на відновлення і збереження її територіальної цілісності", - йдеться у поясненні до пропозиції, яка вже зареєстрована у міськраді.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що БЕБ ініціюватиме розгляд питання перед Кабміном, щоб повністю заборонити допуск компаній з РФ та РБ до державних закупівель