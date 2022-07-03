Київрада хоче заборонити оренду та приватизацію комунальної власності для громадян РФ та РБ

Київрада планує встановити мораторій на відведення, укладання договорів оренди земельних ділянок, оренду та приватизацію нежитлових приміщень, цілісних майнових комплексів комунальної власності міста для громадян РФ та Білорусі, а також для пов’язані з цими країнами юросіб.

Про це йдеться на сайті ради.

"Цей проєкт рішення розроблено з метою захисту невіддільного суверенного права України на відновлення і збереження її територіальної цілісності", - йдеться у поясненні до пропозиції, яка вже зареєстрована у міськраді.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що БЕБ ініціюватиме розгляд питання перед Кабміном, щоб повністю заборонити допуск компаній з РФ та РБ до державних закупівель