Renault оцінила втрати від виходу з Росії у 2,2 мільярда євро

Автоконцерн Renault прозвітував про чистий збиток у розмірі 1,36 млрд євро за підсумками 1 півріччя 2022 року: як основну причину такого результату Renault назвав відхід з російського ринку, який обійшовся компанії в 2,2 млрд євро.

Про це пише Bloomberg із посиланням на фінансову звітність концерну.

"Гірший, ніж очікувалося, чистий збиток у розмірі 1,36 мільярда євро став результатом списання вартості російських операцій на суму 2,2 мільярда євро", - пише агентство.

При цьому прогноз автоконцерну на другу половину року є позитивним.

У Renault заявили, що операційна рентабельність у першому півріччі становила 4,7% (проти 2,1% за аналогічний період минулого року), і підвищили прогноз щодо рентабельності на весь рік до понад 5%.

При цьому, як йдеться у звітності, стратегія Renault, спрямована на продаж меншої кількості автомобілів, але за вищими цінами, дає свої плоди.

"Незважаючи на всі несприятливі фактори, пов'язані зі зупинкою діяльності в Росії, кризою напівпровідників та інфляцією витрат, група продовжує покращувати свої операційні показники", - заявив глава компанії Лука де Мео.

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Нагадаємо:

У травні стало відомо, що російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

У результаті операцій частки в активах розподіля.ться таким чином:

100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме eряд Москви.

67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП "НАМІ".

Акції автоконцерну АВТОВАЗ, що залишилися, збереже ДК "Ростех".

Також повідомлялось про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в Автовазі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років.

Мер Москви Сергєй Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві відновлять виробництво автомобілів під "історичним" брендом "Москвич".

Економічна правда