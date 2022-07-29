Renault оцінила втрати від виходу з Росії у 2,2 мільярда євро
Автоконцерн Renault прозвітував про чистий збиток у розмірі 1,36 млрд євро за підсумками 1 півріччя 2022 року: як основну причину такого результату Renault назвав відхід з російського ринку, який обійшовся компанії в 2,2 млрд євро.
Про це пише Bloomberg із посиланням на фінансову звітність концерну.
"Гірший, ніж очікувалося, чистий збиток у розмірі 1,36 мільярда євро став результатом списання вартості російських операцій на суму 2,2 мільярда євро", - пише агентство.
При цьому прогноз автоконцерну на другу половину року є позитивним.
У Renault заявили, що операційна рентабельність у першому півріччі становила 4,7% (проти 2,1% за аналогічний період минулого року), і підвищили прогноз щодо рентабельності на весь рік до понад 5%.
При цьому, як йдеться у звітності, стратегія Renault, спрямована на продаж меншої кількості автомобілів, але за вищими цінами, дає свої плоди.
"Незважаючи на всі несприятливі фактори, пов'язані зі зупинкою діяльності в Росії, кризою напівпровідників та інфляцією витрат, група продовжує покращувати свої операційні показники", - заявив глава компанії Лука де Мео.
Нагадаємо:
У травні стало відомо, що російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.
У результаті операцій частки в активах розподіля.ться таким чином:
- 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме eряд Москви.
- 67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП "НАМІ".
- Акції автоконцерну АВТОВАЗ, що залишилися, збереже ДК "Ростех".
Також повідомлялось про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в Автовазі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років.
Мер Москви Сергєй Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві відновлять виробництво автомобілів під "історичним" брендом "Москвич".
Економічна правда