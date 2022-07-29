Мережі АЗС повертають програми лояльності: для учасників став доступний "повний бак"

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Українські мережі АЗС відновили дію програм лояльності для клієнтів – можна списувати зароблені бали та заправлятись "до повного".

Про це пише Enkorr.

У мережі ОККО відтепер скасовано ліміти на заправку – за наявності пального можна заправитись "до повного". А також відновлено нарахування та списання балів Fishka на пальне та товари магазину, кафе та ресторану.

Базовий Fishback (повернення балами на картку Fishka) становить:

50 коп./л за заправку будь-якого виду пального,

2% на товари магазину (крім стартових пакетів і тютюну),

3% на товари кафе і ресторану (крім тютюну).

Списувати бали тепер можна без обмежень (крім тютюну, алкоголю і пакетів поповнення).

Раніше про відновлення програми лояльності в повному обсязі повідомила мережа АЗК UPG. Як зазначають у компанії, бонуси на картку нараховуються миттєво після кожної покупки.

Вони нараховуються за такою системою:

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до 40 коп. бонусами за кожен літр будь-якого пального,

2% від суми покупок у VIVO café і товарів у магазині.

Окрім того, для власників застосунку у мережі відсутні ліміти на всі види пального.

Також бонуси для своїх клієнтів відновили компанії BVS, Rodnik і "БРСМ-Нафта".

Нагадуємо:

З 14 липня мережа автозаправних комплексів ОККО зняла обмеження на заправку пального у каністри, мережа WOG також поступово повертає можливість заправки в каністри.