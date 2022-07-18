На АЗС ОККО повернули заправку в каністри

З 14 липня мережа автозаправних комплексів ОККО зняла обмеження на заправку пального у каністри, мережа WOG також поступово повертає можливість заправки в каністри.

Про це галузевому виданню enkorr повідомили в компанії, пресслужба WOG.

Також скасовані обмеження на заправку військових ЗСУ, волонтерів і великогабаритного транспорту – наприклад, вантажівок чи автобусів від 8 місць. Решта клієнтів можуть заправити 40 літрів будь-якого пального чи більше, залежно від індивідуальних лімітів, які кожен водій бачить у своєму персональному кабінеті додатку Fishka.

Для безготівкових клієнтів, які заправляють пальне через талони, картки online, літри з гаманця Fishka, встановлено такі ліміти:

бензин А92/ А95/ Pulls 95 – до 100 л;

ДП/ Pulls Diesel – до 1 000 л;

автогаз – до повного баку.

Один водій може заправитися тільки за однією карткою Fishka. Також дозволено відпуск пального для одного пасажира з одного авто в каністру. При цьому відпуск пального для пасажира відбувається за його власною карткою Fishka.

"Зважаючи на попит, на сьогодні ми ще не бачимо змоги скасувати ліміти на заправку повністю, та в процесі збільшення запасів нафтопродуктів на АЗК ліміти будуть пом’якшуватися", – підсумовує керівниця департаменту корпоративних комунікацій мережі ОККО Ярослава Полякова.

Крім того, на іншій АЗС, WOG, почали відновлювати заправку в каністри залежно від регіону: "Наразі можливість відпуску пального в каністри залежить від регіону – де вдалось збільшити запаси та поставки пального, відпуск в каністри можливий".

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Нагадуємо:

Мережа АЗК WOG з 15 липня відновила обслуговування всіх категорій клієнтів, в тому числі "за готівку".