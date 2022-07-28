Американський виробник скла Guardian Industries продав бізнес у РФ місцевому забудовнику

Американський виробник скла Guardian Industries продав свій бізнес із виробництва листового скла в РФ місцевому забудовнику.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву компанії-покупця.

Зазначається, що бізнес із виробництва листового скла американської Guardian Glass у Росії викупив власник БК "ФСК" Володимир Воронін - як повідомили в пресслужбі забудовника, відповідну угоду вже підписано.

"Предметом угоди стали заводи з виробництва листового скла в Рязані та Ростовській області, Воронін купить у них по 100%. Вартість не названа", - йдеться у повідомленні.

"Ми зацікавлені у тому, щоб зберегти команду, найкращі практики та підходи, якими володіє компанія, а також продовжити інвестиційну програму", - заявив через пресслужбу Воронін.

Нагадаємо:

У квітні американський виробник скла Guardian Industries, у якого в РФ два заводи, оголосив про рішення вийти з російських активів.

ВІДЕО ДНЯ

У Guardian Industries у РФ було два підприємства з виробництва скла у місті Красний Сулин Ростовської області та в Рязані.

Guardian Industries - один із світових лідерів з виробництва скла з покриттям, склоізоляційних матеріалів та скла для автомобільної промисловості.

Економічна правда